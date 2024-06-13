İzmir'de 13 Haziran Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Dikili, Foça, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
DİKİLİ ÇANDARLI 13.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÇANDARLI DR. ALPYÖRÜK SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
FOÇA YENİBAĞARASI 13.06.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ZEYTİNKÖY KUYU ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE.
GÜZELBAHÇE MALTEPE 13.06.2024 saat 08:25 ile 09:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı İSTİHKAM ÖNÜ SAYAÇ TEMİZLİĞİ
KEMALPAŞA BAĞYURDU 13.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ ELEKTİRK ARIZASI VE KESİNTİSİNDEN DOLAYI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
KINIK AŞAĞI 12.06.2024 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
MENEMEN GÖKTEPE 13.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer SU TÜKETİMİ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR BU NEDENLE MALALLEMİZDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIYOR
NARLIDERE LİMANREİS 13.06.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı İSTİHKAM ÖNÜ SAYAÇ TEMİZLİĞİ
ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN, ATATÜRK 13.06.2024 saat 02:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ AKINCILAR (GAZİ CADDESİ ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AKINCILAR , BENGİSU , İNÖNÜ , MİMARSİNAN VE ATATÜRK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK 13.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK (ZEYTİNLİK MEVKİ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ HORZUM, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA 13.06.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
TORBALI DEMİRCİ 13.06.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DEMİRCİ MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin