İzmir'de 13 Haziran Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Dikili, Foça, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|13.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI DR. ALPYÖRÜK SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|YENİBAĞARASI
|13.06.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ZEYTİNKÖY KUYU ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE.
|GÜZELBAHÇE
|MALTEPE
|13.06.2024 saat 08:25 ile 09:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|İSTİHKAM ÖNÜ SAYAÇ TEMİZLİĞİ
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|13.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ ELEKTİRK ARIZASI VE KESİNTİSİNDEN DOLAYI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
|KINIK
|AŞAĞI
|12.06.2024 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENEMEN
|GÖKTEPE
|13.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SU TÜKETİMİ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR BU NEDENLE MALALLEMİZDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIYOR
|NARLIDERE
|LİMANREİS
|13.06.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|İSTİHKAM ÖNÜ SAYAÇ TEMİZLİĞİ
|ÖDEMİŞ
|AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN, ATATÜRK
|13.06.2024 saat 02:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ AKINCILAR (GAZİ CADDESİ ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AKINCILAR , BENGİSU , İNÖNÜ , MİMARSİNAN VE ATATÜRK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|13.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK (ZEYTİNLİK MEVKİ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|HORZUM, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA
|13.06.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|TORBALI
|DEMİRCİ
|13.06.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEMİRCİ MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin