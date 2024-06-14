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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kınık, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Urla.

14 Haziran İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

14 Haziran İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

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