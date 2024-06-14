14 Haziran İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var 14 Haziran İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler:  Kınık, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
KINIK AŞAĞI 12.06.2024 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
KONAK EGE, UMURBEY 14.06.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı ŞARAPHANE OPET 712 BÖLGE SAYACI BAKIMI
MENEMEN ATATÜRK, KAZIMPAŞA, UĞUR MUMCU, ZAFER, YAHŞELLİ 13.06.2024 saat 20:15 ile 23:45 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI. .
MENEMEN ALANİÇİ 13.06.2024 saat 21:15 ile 23:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI ÜST KESİMLER SU ALAMIYOR. .
ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA 14.06.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
SEFERİHİSAR ATATÜRK 14.06.2024 saat 09:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE ARKONUT BÖLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
SEFERİHİSAR ORHANLI 14.06.2024 saat 09:50 ile 15.06.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 14 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası KAVAKDERE VE ORHANLI BÖLGESİNE GEDİZ ELEKTRİK BAKIM -ONARIM NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR.
URLA GÜLBAHÇE 14.06.2024 saat 08:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin