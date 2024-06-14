İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kınık, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KINIK
|AŞAĞI
|12.06.2024 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KONAK
|EGE, UMURBEY
|14.06.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|ŞARAPHANE OPET 712 BÖLGE SAYACI BAKIMI
|MENEMEN
|ATATÜRK, KAZIMPAŞA, UĞUR MUMCU, ZAFER, YAHŞELLİ
|13.06.2024 saat 20:15 ile 23:45 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI. .
|MENEMEN
|ALANİÇİ
|13.06.2024 saat 21:15 ile 23:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SU SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI ÜST KESİMLER SU ALAMIYOR. .
|ÖDEMİŞ
|KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA
|14.06.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|14.06.2024 saat 09:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE ARKONUT BÖLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|14.06.2024 saat 09:50 ile 15.06.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 14 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|KAVAKDERE VE ORHANLI BÖLGESİNE GEDİZ ELEKTRİK BAKIM -ONARIM NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|GÜLBAHÇE
|14.06.2024 saat 08:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin