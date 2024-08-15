İzmir'de 15 Ağustos Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 15 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BUCA DUMLUPINAR 15.08.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 81 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR ÇEŞME DALYAN 15.08.2024 saat 01:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4218 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR KARABURUN SAİP 15.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SAİP MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMŞTIR. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KAYAKÖY, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ 15.08.2024 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE , KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KAYAKÖY, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, SEKİKÖY, ORTAKÖY, KÖSELER, KIZILCA, KERPİÇLİK, KARAKOVA, KARADOĞAN, IŞIK, İLKKURŞUN, DEREUZUNYER, YUSUFDERE, YENİCEKÖY, VELİLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, SÜLEYMANLAR, SUÇIKTI VE ŞİRİNKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. SELÇUK ATATÜRK 15.08.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Atatürk Mah. Atatürk caddesi 2 saat kesinti.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.