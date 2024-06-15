Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

İzmir yangınından kurtarılan hayvanların bakımı devam ediyor

İzmir yangınından kurtarılan hayvanların bakımı devam ediyor

İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Menemen, Ödemiş.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.