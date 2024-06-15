İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Menemen, Ödemiş.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ÇEŞME GERMİYAN 15.06.2024 saat 12:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27163 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
MENEMEN ATATÜRK, AHIHIDIR, CAMİİKEBİR, ESATPAŞA, KASIMPAŞA, MERMERLİ, GAYBİ, ZAFER, TÜLBENTLİ, SEYDİNNASRULLAH, KAZIMPAŞA, UĞUR MUMCU 14.06.2024 saat 18:45 ile 15.06.2024 saat 13:30 arasında yaklaşık 18 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTRİK KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİ NEDENİYLE. . (POMPALAR DEVRE DIŞI) UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHŞELLİ
MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ 14.06.2024 saat 19:00 ile 15.06.2024 saat 14:00 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİ NEDENİYLE. .
MENEMEN SEYREK 15.06.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
ÖDEMİŞ EMİRLİ 14.06.2024 saat 20:00 ile 15.06.2024 saat 07:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
ÖDEMİŞ YENİKÖY 14.06.2024 saat 22:20 ile 15.06.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 9 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİKÖY VE KÜSKÜT MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ HÜRRİYET, CUMHURİYET 15.06.2024 saat 12:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HÜRRİYET VE CUMHURİYET MAHALLERİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin