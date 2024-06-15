İzmir'de 14 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Çeşme, Menemen, Ödemiş.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|GERMİYAN
|15.06.2024 saat 12:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27163 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|MENEMEN
|ATATÜRK, AHIHIDIR, CAMİİKEBİR, ESATPAŞA, KASIMPAŞA, MERMERLİ, GAYBİ, ZAFER, TÜLBENTLİ, SEYDİNNASRULLAH, KAZIMPAŞA, UĞUR MUMCU
|14.06.2024 saat 18:45 ile 15.06.2024 saat 13:30 arasında yaklaşık 18 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTRİK KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİ NEDENİYLE. . (POMPALAR DEVRE DIŞI) UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHŞELLİ
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ
|14.06.2024 saat 19:00 ile 15.06.2024 saat 14:00 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİ NEDENİYLE. .
|MENEMEN
|SEYREK
|15.06.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|14.06.2024 saat 20:00 ile 15.06.2024 saat 07:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|ÖDEMİŞ
|YENİKÖY
|14.06.2024 saat 22:20 ile 15.06.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 9 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİKÖY VE KÜSKÜT MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET, CUMHURİYET
|15.06.2024 saat 12:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HÜRRİYET VE CUMHURİYET MAHALLERİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin