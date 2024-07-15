İzmir'de 15 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bergama, Karabağlar, Menderes, Menemen.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN SAYFİYE, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
|14.07.2024 saat 21:00 ile 15.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YOĞUN KULLANIMDAN KAYNAKLI SEVİYELER DÜŞÜK SİSTEM ÇALIŞIYOR SORUN YOK
|BERGAMA
|MALTEPE
|15.07.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|BAHRİYE ÜÇOK, LİMONTEPE, SALİH OMURTAK
|15.07.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|9695 SOKAK NO 32 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|15.07.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ALİM OĞLU CD'Sİ VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|15.07.2024 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin