İzmir'de 15 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bergama, Karabağlar, Menderes, Menemen.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 14.07.2024 saat 21:00 ile 15.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer YOĞUN KULLANIMDAN KAYNAKLI SEVİYELER DÜŞÜK SİSTEM ÇALIŞIYOR SORUN YOK
BERGAMA MALTEPE 15.07.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KARABAĞLAR BAHRİYE ÜÇOK, LİMONTEPE, SALİH OMURTAK 15.07.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 9695 SOKAK NO 32 ÖNÜ ARIZA İÇİN
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 15.07.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ALİM OĞLU CD'Sİ VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR
MENEMEN VİLLAKENT 15.07.2024 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin