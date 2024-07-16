İzmir'de 16 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN
|16.07.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ MEHMET SEVİNDİK CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|BAYRAKLI
|ONUR, KÖRFEZ
|16.07.2024 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7371 SOKAK İZPOMPA İSTASYONU ÖNÜ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KÖRFEZ MAHALLESİ Nİ BESLEYEN POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI. .
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA, FATİH
|16.07.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (08:45-10:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|UFUK
|16.07.2024 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|909 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ILDIR
|15.07.2024 saat 23:55 ile 16.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜNKENT SİTESİ TINAZTEPE KÜME EVLERİ, VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|16.07.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|UGUR MUMCU CADDESİ , VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KİRAZ
|ÖREN
|15.07.2024 saat 10:30 ile 16.07.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ ÖREN MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|16.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI
|16.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
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GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|SEFERİHİSAR
|MERSİNALANI
|16.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6050 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TORBALI
|İNÖNÜ
|16.07.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU VERİLEMEYECEKTİR. . .
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin