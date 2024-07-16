İzmir'de 16 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 16.07.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FATİH MAHALLESİ MEHMET SEVİNDİK CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
BAYRAKLI ONUR, KÖRFEZ 16.07.2024 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 7371 SOKAK İZPOMPA İSTASYONU ÖNÜ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KÖRFEZ MAHALLESİ Nİ BESLEYEN POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI. .
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 16.07.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (08:45-10:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BUCA UFUK 16.07.2024 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 909 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
ÇEŞME ILDIR 15.07.2024 saat 23:55 ile 16.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GÜNKENT SİTESİ TINAZTEPE KÜME EVLERİ, VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇEŞME ALAÇATI 16.07.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası UGUR MUMCU CADDESİ , VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
KİRAZ ÖREN 15.07.2024 saat 10:30 ile 16.07.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası KİRAZ İLÇESİ ÖREN MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ BİRGİ 16.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI 16.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
SEFERİHİSAR MERSİNALANI 16.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6050 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
TORBALI İNÖNÜ 16.07.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU VERİLEMEYECEKTİR. . .

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin