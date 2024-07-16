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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.

İzmir'de 16 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı.

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