İzmir'de 18 Temmuz Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Menderes, Menemen, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENDERES
|SANCAKLI
|17.07.2024 saat 11:00 ile 18.07.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. . .
|MENEMEN
|ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ESATPAŞA, KAZIMPAŞA, KASIMPAŞA, MERMERLİ, GAYBİ, TÜLBENTLİ, ZAFER, SEYDİNNASRULLAH, AHIHIDIR, CAMİİKEBİR
|18.07.2024 saat 00:00 ile 06:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTRİK PLANLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE POMPALAR DEVRE DIŞI KALAÇAKTIR (MENEMEN MERKEZ MAHALLER VE ÇAVUŞ / KESİK / MUSABEY /VİLLAKENT VE ÇEVRE MALLELER ETKİLENİR)
|TORBALI
|YOĞURTÇULAR
|17.07.2024 saat 21:00 ile 18.07.2024 saat 12:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|YOĞURTÇULAR DALGIÇ POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin