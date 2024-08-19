İzmir'de 19 Ağustos Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 19 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA SAMURLU 19.08.2024 saat 08:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYEMİZİN DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE SAMURLU YA SU VERİLEMİYOR. BERGAMA SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ, MALTEPE 18.08.2024 saat 21:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Diğer YOĞUN KULLANIMA BAĞLI OLARAK SU DEBİLERİNİN AZALMASI NEDENİYLE SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ, MALTEPE, GAZİOSMANPAŞA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR. MENDERES ORTA 19.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 29 EKİM CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, ÇAMLICA 19.08.2024 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY VE ÇAMLICA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme AVAROS KÜME EVLERİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. URLA ALTINTAŞ, YAKA, SIRA, CAMİATİK, NAİPLİ, YELALTI, YENİ 19.08.2024 saat 08:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır. Diğer TAHTALI BARAJINDAN GELEN SU YANGINDAN DOLAYI KESİKTİR KENDİ KUYULARIMIZ AKTİFTİR FAKAT ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR (MERKEZ MAHALLELERDE)

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.