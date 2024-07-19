İzmir'de 19 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kınık, Kiraz, Konak, Ödemiş, Seferihisar.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI OSMANGAZİ 19.07.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BAYRAKLI İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİ İBRAHİM ETHEM CADDESİ SOKAK İÇİNDE OLUŞAN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ OLACAKTIR BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLESİ MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLENECEKTİR BUCA KOZAĞAÇ 19.07.2024 saat 01:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 211 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR ÇEŞME GERMİYAN 18.07.2024 saat 23:45 ile 19.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 27173, 27177 SOKAKLAR VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR GAZİEMİR MENDERES, ATATÜRK, HÜRRİYET 18.07.2024 saat 20:15 ile 19.07.2024 saat 10:15 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ Elektrik Kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. KARABURUN MERKEZ 19.07.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KARABURUN GENELİNDE GEDİZ/EDAŞ ELEKTRİK ARIZALARINDAN KAYNAKLI İSKELE VE MERKEZ MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR. İSKELE VE MERKEZ MAHALLESİ GENELİ ETKİLENECEKTİR. KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, YUKARI, YENİ, TÜRKCEDİT 19.07.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer KINIK MERKEZ POMPADA SONDAJ KUYUSUNDA SU DEBİSİ DÜŞÜŞÜ NEDENİYLE KINIK MERKEZ MAHALLERİ FATİH, AŞAĞI, YUKARI, YENİ, OSMANİYE VE TÜRKCEDİT MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR. KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 19.07.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK UZUNKÖY TAŞLIYATAK OLGUNLAR VE İĞDELİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR KONAK ZAFERTEPE, KOCATEPE, ÇİMENTEPE, 2.AZİZİYE, DUATEPE, SELÇUK, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 19.07.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 607 - 683 SOKAK KESİŞİMİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ÖDEMİŞ BALABANLI, KONAKLI 19.07.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI VE BALABANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. SEFERİHİSAR TURGUT, DÜZCE, ULAMIŞ, ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, İHSANİYE 19.07.2024 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR (Çolakİbrahimbey ve Camikebir belirli noktalarda)

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.