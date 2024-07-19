İzmir'de 19 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kınık, Kiraz, Konak, Ödemiş, Seferihisar.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|19.07.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BAYRAKLI İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİ İBRAHİM ETHEM CADDESİ SOKAK İÇİNDE OLUŞAN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ OLACAKTIR BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLESİ MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|BUCA
|KOZAĞAÇ
|19.07.2024 saat 01:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|211 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|GERMİYAN
|18.07.2024 saat 23:45 ile 19.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|27173, 27177 SOKAKLAR VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|GAZİEMİR
|MENDERES, ATATÜRK, HÜRRİYET
|18.07.2024 saat 20:15 ile 19.07.2024 saat 10:15 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ Elektrik Kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır.
|KARABURUN
|MERKEZ
|19.07.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KARABURUN GENELİNDE GEDİZ/EDAŞ ELEKTRİK ARIZALARINDAN KAYNAKLI İSKELE VE MERKEZ MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR. İSKELE VE MERKEZ MAHALLESİ GENELİ ETKİLENECEKTİR.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, YUKARI, YENİ, TÜRKCEDİT
|19.07.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KINIK MERKEZ POMPADA SONDAJ KUYUSUNDA SU DEBİSİ DÜŞÜŞÜ NEDENİYLE KINIK MERKEZ MAHALLERİ FATİH, AŞAĞI, YUKARI, YENİ, OSMANİYE VE TÜRKCEDİT MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|19.07.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK UZUNKÖY TAŞLIYATAK OLGUNLAR VE İĞDELİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|KONAK
|ZAFERTEPE, KOCATEPE, ÇİMENTEPE, 2.AZİZİYE, DUATEPE, SELÇUK, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE
|19.07.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|607 - 683 SOKAK KESİŞİMİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI, KONAKLI
|19.07.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI VE BALABANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|TURGUT, DÜZCE, ULAMIŞ, ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, İHSANİYE
|19.07.2024 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR (Çolakİbrahimbey ve Camikebir belirli noktalarda)
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin