İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 2 Ekim'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 02.10.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ BALATÇIK 02.10.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ ÇANDARLI 01.10.2024 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ İSTİKLAL 02.10.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES ORTA 01.10.2024 saat 15:15 ile 18:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 02.10.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN 29.09.2024 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.