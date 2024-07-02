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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Mahsul yok, talep çok | Üzüm dalında çürüyor

Mahsul yok, talep çok | Üzüm dalında çürüyor

İzmir'de 2 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire.

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