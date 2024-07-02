İzmir'de 2 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, TUNA, MERİÇ 02.07.2024 saat 09:50 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4232--16 ÖNÜ
ÇEŞME MUSALLA 01.07.2024 saat 15:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1027 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
KEMALPAŞA ULUCAK CUMHURİYET 02.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ OLACAKTIR
KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 02.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYDOĞDU ÇÖMLEKÇİ CERİTLER SARISU İSTİKLAL KARABURÇ BAŞARAN ÇANAKCI SULUDERE ŞEMSİLER UZUNKÖY HİSAR KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
ÖDEMİŞ BİRGİ 02.07.2024 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ (FATİH MEHMETBEY CD )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT 02.07.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.
TİRE BOYNUYOĞUN, İHSANİYE 02.07.2024 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE BOYNUYOĞUN , İHSANİYE MANGIRLAR MEVKİİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin