İzmir'de 2 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|BİRLİK, KOŞUKAVAK, TUNA, MERİÇ
|02.07.2024 saat 09:50 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4232--16 ÖNÜ
|ÇEŞME
|MUSALLA
|01.07.2024 saat 15:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1027 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK CUMHURİYET
|02.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ OLACAKTIR
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|02.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYDOĞDU ÇÖMLEKÇİ CERİTLER SARISU İSTİKLAL KARABURÇ BAŞARAN ÇANAKCI SULUDERE ŞEMSİLER UZUNKÖY HİSAR KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|02.07.2024 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ (FATİH MEHMETBEY CD )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT
|02.07.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.
|TİRE
|BOYNUYOĞUN, İHSANİYE
|02.07.2024 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE BOYNUYOĞUN , İHSANİYE MANGIRLAR MEVKİİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin