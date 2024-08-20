İzmir'de 20 Ağustos Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 20 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA ÇITAK KÖYÜ 20.08.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇITAĞA SU VERİLEMİYOR. . ALİAĞA MİMAR SİNAN 20.08.2024 saat 09:45 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası HELVACI HATUNDERE CADDESİ. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH. HELVACIYA SU VERİLEMİYOR. . BERGAMA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, BAHÇELİEVLER, GAZİOSMANPAŞA, FATİH, MALTEPE, KÜÇÜKKAYA(KADRİYE), YALNIZEV, İSLAMSARAY 20.08.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE ATATÜRK, FEVZİPAŞA, BAHÇELİEVLER, GAZİOSMANPAŞA, FATİH, MALTEPE, KÜÇÜKKAYA, İSLAMSARAY VE YALNIZEV MAHALLESİNDE (08:30-11:30) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BEYDAĞ MUTAFLAR 20.08.2024 saat 09:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ MUTAFLAR MAHALLESİNDE(AŞAĞI MUTAFLAR VE YÖRÜKLER SK. MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÇEŞME OVACIK 20.08.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 7000 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR KARŞIYAKA BOSTANLI 20.08.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ŞEHİTLER BULVAR NO:41 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. YUSUF NALKESEN X 1821 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. KONAK ÇANKAYA, MURAT REİS, MİTHATPAŞA 20.08.2024 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı İNÖNÜ CADDESİ-229 SOKAK KVŞ 757 BÖLGE SAYAÇ BAKIM SEBEBİYLE NOT:ARAP HASAN VE BASIN SİTESİ DE ETKİLENİR MENDERES ATAKÖY 20.08.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ATAKÖY MH ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 20.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6219 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET, TUZÇULLU, SÜZBEYLİ, GÜNERLİ 19.08.2024 saat 15:45 ile 22:45 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE, BAZI BÖLÜMLER SU ALAMIYOR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, ÇAMLICA 20.08.2024 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY VE ÇAMLICA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme AVAROS KÜME EVLERİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT 20.08.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR SELÇUK ÇAMLIK 20.08.2024 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Çamlık Mahallesi tamam mı 2 saat kesinti.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.