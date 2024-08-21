İzmir'de 21 Ağustos Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 21 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BERGAMA ZAFER 21.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:00-11:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BORNOVA KIZILAY 21.08.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 477/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP: BU KESİNTİDEN KIZILAY MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ ZAFER, HÜRRİYET 21.08.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ZAFER( ORTAÇ SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU NEDENİYLE ZAFER VE HÜRRİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme AVAROS KÜME EVLERİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, HIDIRLIK, SIĞACIK 21.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR SEFERİHİSAR SIĞACIK 21.08.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir. SELÇUK CUMHURİYET, ATATÜRK 21.08.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İstiklal sokak 2 saat kesinti. Ana boru arızası. TORBALI YAZIBAŞI, İNÖNÜ 21.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İNÖNÜ MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.