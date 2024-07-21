İzmir'de 21 Temmuz Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANAVKUYU
|20.07.2024 saat 23:00 ile 21.07.2024 saat 03:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|249/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP: BU KESİNTİDEN MANAVKUYU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BUCA
|BELENBAŞI
|21.07.2024 saat 02:40 ile 09:30 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|elektrik faz arızasından dolayı pompa çalışmamaktadır
|ÇEŞME
|REİSDERE
|21.07.2024 saat 09:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6118 SOKAKLAR VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARŞIYAKA
|LATİFE HANIM
|21.07.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7499/1 SOKAK NO:7 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7490/7 COŞKUN ŞAHİN KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|MENDERES
|KEMALPAŞA
|21.07.2024 saat 09:30 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KEMALPAŞA MAHALLEŞİNDE SU KESİNTİŞİ UYGULANMAKTATIR
|MENEMEN
|GÖKTEPE
|21.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI EKİP ÇALIŞMASI
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|20.07.2024 saat 17:00 ile 21.07.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÖDEMİŞ
|BOZDAĞ
|21.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞMAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|KÜRDÜLLÜ
|21.07.2024 saat 08:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KÜRDÜLLÜ MAHALLESİ POMPA ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. GÜN İÇERİSİNDE EKİP MÜDAHALEDE BULUNACAKTIR.
|URLA
|YENİ, SIRA
|21.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin