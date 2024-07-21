İzmir'de 21 Temmuz Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI MANAVKUYU 20.07.2024 saat 23:00 ile 21.07.2024 saat 03:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 249/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP: BU KESİNTİDEN MANAVKUYU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. BUCA BELENBAŞI 21.07.2024 saat 02:40 ile 09:30 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası elektrik faz arızasından dolayı pompa çalışmamaktadır ÇEŞME REİSDERE 21.07.2024 saat 09:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6118 SOKAKLAR VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR KARŞIYAKA LATİFE HANIM 21.07.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7499/1 SOKAK NO:7 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7490/7 COŞKUN ŞAHİN KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. MENDERES KEMALPAŞA 21.07.2024 saat 09:30 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KEMALPAŞA MAHALLEŞİNDE SU KESİNTİŞİ UYGULANMAKTATIR MENEMEN GÖKTEPE 21.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI EKİP ÇALIŞMASI ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 20.07.2024 saat 17:00 ile 21.07.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ BOZDAĞ 21.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞMAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. TİRE KÜRDÜLLÜ 21.07.2024 saat 08:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası KÜRDÜLLÜ MAHALLESİ POMPA ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. GÜN İÇERİSİNDE EKİP MÜDAHALEDE BULUNACAKTIR. URLA YENİ, SIRA 21.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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