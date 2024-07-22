İzmir'de 22 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Menemen, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ALİAĞA YUKARI ŞAKRAN, BAHÇEDERE, ŞAKRAN SAYFİYE, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 21.07.2024 saat 09:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTİRİK PLANLI KESİNTİ
ALİAĞA SAMURLU 21.07.2024 saat 21:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR. . BU YÜZDEN SAMURLUYA SU VERİLEMİYOR.
ALİAĞA UZUNHASANLAR 21.07.2024 saat 21:40 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer GDZ ELEKRTİK DAĞITIM A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR BU YÜZDEN UZUNHASANLAR A SU VERİLEMİYOR. .
BAYRAKLI ADALET, ÇAY, ÇİÇEK, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, TEPEKULE 22.07.2024 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2129 SOKAK NO 30 ÖNÜ ARIZA İÇİN
MENEMEN FATİH, YILDIRIM 21.07.2024 saat 21:30 ile 23:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 18 SOKAK. / EKİP ÇALIŞMASI
MENEMEN GÖKTEPE 21.07.2024 saat 21:45 ile 22.07.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE.
ÖDEMİŞ ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, DEMİRDERE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI 22.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, DEMİRDERE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
TİRE KÜRDÜLLÜ 21.07.2024 saat 08:00 ile 22.07.2024 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası KÜRDÜLLÜ MAHALLESİ POMPA ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. GÜN İÇERİSİNDE EKİP MÜDAHALEDE BULUNACAKTIR.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK, TORBALI, CUMHURİYET 21.07.2024 saat 21:00 ile 22.07.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer TORBALI GENELİ- CUMHURİYET MH. -AYRANCILAR MH. BİR KISMI FEVZİ ÇAKMAK MH. BİR BÖLÜMÜ YOĞUN KULLANIMDAN DOLAYI VE DEPO SEVİYE YAPMASI BEKLENDİĞİNDEN :BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAMAKTADIR. . . . .
URLA TORASAN 22.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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