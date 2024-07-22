İzmir'de 22 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Menemen, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞAKRAN, BAHÇEDERE, ŞAKRAN SAYFİYE, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
|21.07.2024 saat 09:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK PLANLI KESİNTİ
|ALİAĞA
|SAMURLU
|21.07.2024 saat 21:00 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR. . BU YÜZDEN SAMURLUYA SU VERİLEMİYOR.
|ALİAĞA
|UZUNHASANLAR
|21.07.2024 saat 21:40 ile 22.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GDZ ELEKRTİK DAĞITIM A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR BU YÜZDEN UZUNHASANLAR A SU VERİLEMİYOR. .
|BAYRAKLI
|ADALET, ÇAY, ÇİÇEK, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, TEPEKULE
|22.07.2024 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2129 SOKAK NO 30 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|21.07.2024 saat 21:30 ile 23:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|18 SOKAK. / EKİP ÇALIŞMASI
|MENEMEN
|GÖKTEPE
|21.07.2024 saat 21:45 ile 22.07.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE.
|ÖDEMİŞ
|ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, DEMİRDERE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI
|22.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, DEMİRDERE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|TİRE
|KÜRDÜLLÜ
|21.07.2024 saat 08:00 ile 22.07.2024 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KÜRDÜLLÜ MAHALLESİ POMPA ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. GÜN İÇERİSİNDE EKİP MÜDAHALEDE BULUNACAKTIR.
|TORBALI
|AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK, TORBALI, CUMHURİYET
|21.07.2024 saat 21:00 ile 22.07.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TORBALI GENELİ- CUMHURİYET MH. -AYRANCILAR MH. BİR KISMI FEVZİ ÇAKMAK MH. BİR BÖLÜMÜ YOĞUN KULLANIMDAN DOLAYI VE DEPO SEVİYE YAPMASI BEKLENDİĞİNDEN :BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAMAKTADIR. . . . .
|URLA
|TORASAN
|22.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.