İzmir'de 23 Eylül Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 23 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA ZAFER 23.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERKEZ 23.09.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE YELKİ 23.09.2024 saat 04:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. KONAK ALSANCAK 23.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 23.09.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YENİCEKÖY 23.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 19.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TİRE HÜRRİYET 23.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.