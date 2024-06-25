İzmir'de 25 Haziran Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Beydağ, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|BAKIRKÖY, KARAOBA
|24.06.2024 saat 09:30 ile 25.06.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ BAKIRKÖY VE KARAOBA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|ALİ REİS, KADİFEKALE, KUBİLAY
|25.06.2024 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|806 SOKAK 979 SOKAK KVŞĞI İÇİN
|MENDERES
|KISIK
|25.06.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|MENDERES KISIK MAHALLESİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİ İLE İLGİLİ KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|25.06.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BELİRTİLEN MAH. ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILDI SU DEPOSUNA BAĞLANTISI YAPILACAK.
|ÖDEMİŞ
|HORZUM
|25.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|25.06.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3216 sokak içi ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir
Editör: Engin Keskin