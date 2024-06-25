İzmir'de 25 Haziran Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Beydağ, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BEYDAĞ BAKIRKÖY, KARAOBA 24.06.2024 saat 09:30 ile 25.06.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası BEYDAĞ İLÇESİ BAKIRKÖY VE KARAOBA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KONAK ALİ REİS, KADİFEKALE, KUBİLAY 25.06.2024 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 806 SOKAK 979 SOKAK KVŞĞI İÇİN MENDERES KISIK 25.06.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası MENDERES KISIK MAHALLESİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİ İLE İLGİLİ KESİNTİ YAŞANMAKTADIR MENEMEN VİLLAKENT 25.06.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması BELİRTİLEN MAH. ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILDI SU DEPOSUNA BAĞLANTISI YAPILACAK. ÖDEMİŞ HORZUM 25.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. SEFERİHİSAR SIĞACIK 25.06.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3216 sokak içi ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir