İzmir'de 25 Temmuz Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bergama, Bornova, Foça, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA BAHÇEDERE, AŞAĞIŞAKRAN, KAPUKAYA, YÜKSEKKÖY, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE, BAHÇEDERE KÖYÜ 24.07.2024 saat 12:00 ile 25.07.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ Elektirik AŞ NİN planlı Elektirik KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE BAHÇEDERE AŞAĞIŞAKRAN KAPUKAYA YÜKSEKKÖYE ŞAKRAN SAYFİYE HASPİEFENDİ VE BAHÇEDEREYE SU VERİLEMİYORR. . BERGAMA FATİH, MALTEPE 25.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH VE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:30-11:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BORNOVA MERİÇ, SERİNTEPE, ZAFER 25.07.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5706 SOKAK NO:10 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE NOT:MANİFATURACILAR SİTESİ DE ETKİLENMEKTEDİR FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 25.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası KUYULARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE TEDAŞIN PLANLI BAKIM ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR. MENEMEN VİLLAKENT 25.07.2024 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MÜTEAHHİT FİRMA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. MENEMEN GAZİ, ULUS, CUMHURİYET, KEMAL ATATÜRK 25.07.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI EKİP ÇALIŞAMASI ÖDEMİŞ BALABANLI 24.07.2024 saat 12:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ BADEMLİ 24.07.2024 saat 21:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE YAZ AYLARINDA ARTAN SU TÜKETİMİ VE MAHALLEYİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ AZALMASI NEDENİYLE MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. ÖDEMİŞ TÜRKMEN 25.07.2024 saat 07:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TÜRKMEN (ORDU CAD. ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ BİRGİ, HACIHASAN, OVAKENT, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, BALABANLI 25.07.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİRGİ, HACIHASAN, OVAKENT, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ VE BALABANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. TİRE ADNAN MENDERES 24.07.2024 saat 23:00 ile 25.07.2024 saat 07:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BOYNUYOĞUN HATTI TORBALI İNÖNÜ, AYRANCILAR, TÜRKMENKÖY 25.07.2024 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

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