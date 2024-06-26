İzmir'de 26 Haziran Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler:  Bayraklı, Bergama, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Tire.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BAYRAKLI DOĞANÇAY 26.06.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7198/7 SOKAK NO:6 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7198 X 7197 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
BERGAMA ZEYTİNDAĞ 26.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BORNOVA ERZENE 26.06.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 117/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
BORNOVA KAZIMDİRİK 26.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Boru Deplasman Çalışması KANAL EKİBİ ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN 150mm ÇAPINDAKİ ANABORU DEPLASE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET 26.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
KONAK ALTINTAŞ, ATİLLA, GÜNGÖR, ÇAHABEY, BARBAROS 26.06.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 361 SOKAK NO 16 ÖNÜ ARIZA İÇİN
ÖDEMİŞ HORZUM 26.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
ÖDEMİŞ ÜZÜMLÜ 26.06.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÜZÜMLÜ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK 26.06.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TUZLA CADDESİ üzeri ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir
TİRE    TURAN, KETENCİ, İBNİ MELEK, ATATÜRK, FATİH, TOKİ, ADNAN MENDERES, HÜRRİYET, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, İPEKÇİLER, İHSANİYE 26.06.2024 saat 07:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE: TURAN-KETENCİ-İBNİMELEK-ATATÜRK-FATİH-ADNAN MENDERES-HÜRRİYET-CUMHURİYET-4 EYLÜL-İPEKÇİLER-KURTULUŞ-İHSANİYE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin