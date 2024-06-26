İzmir'de 26 Haziran Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Bergama, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Tire.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|26.06.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7198/7 SOKAK NO:6 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7198 X 7197 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|26.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|ERZENE
|26.06.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|117/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|26.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|KANAL EKİBİ ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN 150mm ÇAPINDAKİ ANABORU DEPLASE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KEMALPAŞA
|ARMUTLU HÜRRİYET
|26.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
|KONAK
|ALTINTAŞ, ATİLLA, GÜNGÖR, ÇAHABEY, BARBAROS
|26.06.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|361 SOKAK NO 16 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|ÖDEMİŞ
|HORZUM
|26.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|ÖDEMİŞ
|ÜZÜMLÜ
|26.06.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ÜZÜMLÜ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TEPECİK
|26.06.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TUZLA CADDESİ üzeri ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir
|TİRE
|TURAN, KETENCİ, İBNİ MELEK, ATATÜRK, FATİH, TOKİ, ADNAN MENDERES, HÜRRİYET, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, İPEKÇİLER, İHSANİYE
|26.06.2024 saat 07:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE: TURAN-KETENCİ-İBNİMELEK-ATATÜRK-FATİH-ADNAN MENDERES-HÜRRİYET-CUMHURİYET-4 EYLÜL-İPEKÇİLER-KURTULUŞ-İHSANİYE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin