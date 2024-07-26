İzmir'de 26 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI GÜMÜŞPALA 26.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7014 SOKAK NO:9 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7020 X 7014 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 26.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (09:00-11:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BORNOVA MERİÇ, SERİNTEPE, ZAFER 26.07.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5712 SOKAK NO:4 ÖNÜ İÇİN NOT:MANİFATUACILAR DA ETKİLENİR ÇEŞME OVACIK 26.07.2024 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA OVACIK GENELİ KAPSAMINDA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR KARABAĞLAR BOZYAKA, ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ 26.07.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3153 SOKAK NO:26 ÖNÜ İÇİN ÖDEMİŞ BADEMLİ 24.07.2024 saat 21:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE YAZ AYLARINDA ARTAN SU TÜKETİMİ VE MAHALLEYİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ AZALMASI NEDENİYLE MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. ÖDEMİŞ BALABANLI 25.07.2024 saat 13:10 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KONAKLI, YENİCEKÖY 26.07.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KONAKLI VE YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. SEFERİHİSAR TEPECİK, AKARCA, HIDIRLIK 26.07.2024 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Bölgedeki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir. SEFERİHİSAR ORHANLI 26.07.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ORHANLI CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA SELÇUK ÇAMLIK 26.07.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Çamlık 437 sokak 2 saat kesinti. TORBALI SAĞLIK 26.07.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI UYGULANMAKTADIR. . .

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.