İzmir'de 27 Ağustos Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 27 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA ATATÜRK 27.08.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BUCA ADATEPE 27.08.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABURUN İSKELE 26.08.2024 saat 20:00 ile 27.08.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 27.08.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KIŞLA 25.08.2024 saat 17:30 ile 21:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAYAKÖY 27.08.2024 saat 07:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ DEMİRDERE, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, OVAKENT, ÇAYIR, ÇAMLICA, KURUCUOVA, GERELİ, ERTUĞRUL, MESCİTLİ 27.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ SEFERİHİSAR ORHANLI 26.08.2024 saat 19:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.