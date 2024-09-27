İzmir'de 27 Eylül Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 27 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI ONUR 27.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 27.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME 16 EYLÜL 27.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME YALI 27.09.2024 saat 09:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY 27.09.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 27.09.2024 saat 09:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES CÜNEYTBEY 26.09.2024 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN YAHSELLİ 27.09.2024 saat 08:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN FATİH, YILDIRIM 27.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HACIHASAN 27.09.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÖDEMİŞ BİRGİ, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, GERÇEKLİ, BÜYÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, YILANLI, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, KEMER, HACIHASAN, BUCAK 27.09.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.