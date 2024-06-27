İzmir'de 27 Haziran Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler:  Bergama, Bornova, Çiğli, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BERGAMA ZEYTİNDAĞ 26.06.2024 saat 18:30 ile 27.06.2024 saat 12:30 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
BORNOVA MERKEZ 27.06.2024 saat 09:35 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4582--35 ÖNÜ
ÇİĞLİ AHMET TANER KIŞLALI, EVKA-2 27.06.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6855 SOKAK NO:23 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6794 X 6794/1 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 27.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HALİLLER UMURCALI YENİKÖY AVUNDURUK ŞEMSİLER SULUDERE YENİŞEHİR ARKACILAR ÇÖMLEKCİ KARABURÇ TAŞLIYATAK OLGUNLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
KONAK FERAHLI 27.06.2024 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3459--12
MENDERES ÇUKURALTI 27.06.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2212 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
ÖDEMİŞ BALABANLI 27.06.2024 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ KIZILCAAVLU 27.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KIZILCAAVLU MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT 27.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR.

SEFERİHİSAR SIĞACIK 27.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Akkum Caddesindeki anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK 27.06.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 84/5 sokakta İlçe beledeyisenin yaptığı çalışma sırasında patlattığı Anaboru nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin