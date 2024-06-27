İzmir'de 27 Haziran Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bergama, Bornova, Çiğli, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|26.06.2024 saat 18:30 ile 27.06.2024 saat 12:30 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|MERKEZ
|27.06.2024 saat 09:35 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4582--35 ÖNÜ
|ÇİĞLİ
|AHMET TANER KIŞLALI, EVKA-2
|27.06.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6855 SOKAK NO:23 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6794 X 6794/1 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|27.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HALİLLER UMURCALI YENİKÖY AVUNDURUK ŞEMSİLER SULUDERE YENİŞEHİR ARKACILAR ÇÖMLEKCİ KARABURÇ TAŞLIYATAK OLGUNLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|KONAK
|FERAHLI
|27.06.2024 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3459--12
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|27.06.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2212 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|27.06.2024 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|KIZILCAAVLU
|27.06.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KIZILCAAVLU MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT
|27.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|27.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Akkum Caddesindeki anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK
|27.06.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|84/5 sokakta İlçe beledeyisenin yaptığı çalışma sırasında patlattığı Anaboru nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin