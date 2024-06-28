İzmir'de 28 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|28.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|LIZILCA ATATÜRK MAH İLE ÖRNEKKÖYDE ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ OLUŞMUŞTUR
|KONAK
|FERAHLI, MEHMET AKİF, ULUBATLI, İSMET PAŞA, MEHTAP
|28.06.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|3434---46
|MENDERES
|ORTA
|28.06.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. SAHİL KISMINA ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|CÜNEYTBEY
|28.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CÜNEYTBEY MH ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. . .
|ÖDEMİŞ
|KONAKLI, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KARADOĞAN, KAYAKÖY, KAZANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, YENİKÖY, DEMİRCİLİ
|28.06.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABANLI, KONAKLI, OVAKENT, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, KAZANLI, ÇALICA, BOZCAYAKA, YOLÜSTÜ, SEYREKLİ, ÇAYLI, KAYMAKÇI, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, UZUNDERE, YAŞİLKÖY, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, DEMİRDERE, İLKKURŞUN, KAYAKÖY, IŞIK, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİCEKÖY, YUSUFDERE, SÜLEYMANLAR, SUÇIKTI, ŞİRİNKÖY, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, SEKİKÖY, ORTAKÖY, KÖSELER, KIZILCA, KERPİÇLİK VE KARADOĞAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|TORBALI
|İNÖNÜ
|28.06.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNÖNÜ MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin