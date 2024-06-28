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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

TMSF, Çeşme ve İnciraltı’nda iki gayrimenkulü satışa çıkardı

TMSF, Çeşme ve İnciraltı’nda iki gayrimenkulü satışa çıkardı

İzmir'de 28 Haziran Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesinti leri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş, Torbalı.

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