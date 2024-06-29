İzmir'de 29 Haziran Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Çeşme, Selçuk.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|HACIÖMERLİ
|29.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HACIÖMERLİYE SU VERİLEMİYOR. .
|ÇEŞME
|YALI
|28.06.2024 saat 23:30 ile 29.06.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6157/1 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|SELÇUK
|GÖKÇEALAN
|29.06.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Gökçealan 2 saat kesinti.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin