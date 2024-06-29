İzmir'de 29 Haziran Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler:  Aliağa, Çeşme, Selçuk.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
ALİAĞA HACIÖMERLİ 29.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HACIÖMERLİYE SU VERİLEMİYOR. .
ÇEŞME YALI 28.06.2024 saat 23:30 ile 29.06.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6157/1 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
SELÇUK GÖKÇEALAN 29.06.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Gökçealan 2 saat kesinti.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin