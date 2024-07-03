İzmir'de 3 Temmuz Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Beydağ, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BEYDAĞ AKTEPE, ATATÜRK, CUMHURİYET, BAKIRKÖY, ÇİFTLİKKÖY, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE 03.07.2024 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AKTEPE, ATATÜRK, CUMHURİYET, BAKIR, ÇİFTLİK, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE VE YEŞİLTEPE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
ÇEŞME GERMİYAN 03.07.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 27033 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER 03.07.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Vana Arızası 6786 SOKAK NO 18 DE OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR . BÖLGE SAYACI KAPANDI . . .
GAZİEMİR BEYAZEVLER 03.07.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 537 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
KINIK AŞAĞI 03.07.2024 saat 09:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AŞAĞI MAHALLE SULU SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
MENEMEN VİLLAKENT 03.07.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MÜTEAİHHİT ÇALIŞMASI VİLLAKENT BELİRLİ KISMI(KIRLANGIÇ SK)
ÖDEMİŞ DOLAYLAR 03.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ DOLAYLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE, OVACIK 03.07.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK VE KÖFÜNDERE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
SEFERİHİSAR ORHANLI 03.07.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası BÖLGEDE ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
SEFERİHİSAR SIĞACIK 03.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
TORBALI YAZIBAŞI 02.07.2024 saat 11:00 ile 03.07.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası yazıbaşı batı beton cd ve civarı ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. yüksek gerilim kablosu nedeniyle sabah müdahale edilecektir

Orhan Savucu: Sorumlu olanlardan davacıyım Orhan Savucu: Sorumlu olanlardan davacıyım

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin