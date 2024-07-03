İzmir'de 3 Temmuz Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Beydağ, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|AKTEPE, ATATÜRK, CUMHURİYET, BAKIRKÖY, ÇİFTLİKKÖY, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE
|03.07.2024 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AKTEPE, ATATÜRK, CUMHURİYET, BAKIR, ÇİFTLİK, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE VE YEŞİLTEPE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|ÇEŞME
|GERMİYAN
|03.07.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|27033 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|AYDINLIKEVLER
|03.07.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|6786 SOKAK NO 18 DE OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR . BÖLGE SAYACI KAPANDI . . .
|GAZİEMİR
|BEYAZEVLER
|03.07.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|537 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KINIK
|AŞAĞI
|03.07.2024 saat 09:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE SULU SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|03.07.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MÜTEAİHHİT ÇALIŞMASI VİLLAKENT BELİRLİ KISMI(KIRLANGIÇ SK)
|ÖDEMİŞ
|DOLAYLAR
|03.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ DOLAYLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KÖFÜNDERE, OVACIK
|03.07.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK VE KÖFÜNDERE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|03.07.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|BÖLGEDE ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|03.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|02.07.2024 saat 11:00 ile 03.07.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yazıbaşı batı beton cd ve civarı ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. yüksek gerilim kablosu nedeniyle sabah müdahale edilecektir
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin