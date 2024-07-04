İzmir'de 4 Temmuz Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Buca, Foça, Kiraz, Menderes, Ödemiş.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|FIRAT
|04.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|289/6 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
|04.07.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|04.07.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CERİTLER DOKUZLAR EMENLER GEDİK HİSAR KARABAĞ İSTİKLAL KIRKÖY OVACIK PINARBAŞI SAÇLI SULUDERE UZUNKÖY VELİLER YEŞİLDERE ÇANAKCI ÇATAK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|MENDERES
|SANCAKLI
|04.07.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. . .
|ÖDEMİŞ
|SEKİKÖY, SEYREKLİ, KAYAKÖY, YENİKÖY, İLKKURŞUN, ÜZÜMLÜ, YENİCEKÖY, DEMİRCİLİ, ÇAMLICA, DEREUZUNYER, ORTAKÖY, KÖSELER
|04.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEKİKÖY, ORTAKÖY, KÖSELER, KIZILCA, KERPİÇLİK, KARAKOVA, KARADOĞAN, IŞIK, İLKKURŞUN, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, ÇAMYAYLA, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, KAYAKÖY, YUSUFDERE, YENİKÖY, YENİCEKÖY, VELİLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, SÜLEYMANLAR, SUÇIKTI, ŞİRİNYER, SEYREKLİ, HACIHASAN, KEMER VE YILANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin