İzmir'de 5 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayındır, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYINDIR ZEYTİNOVA 05.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE ETMEKTEDİR. GAZİEMİR AKTEPE 05.07.2024 saat 09:40 ile 10:30 arasında yaklaşık 50 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Arızası 4165 sokak ile altan aydın kavşağı bölge sayacı temizliği KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, YURDOĞLU, CENNETÇEŞME, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 05.07.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3947/2--14 KİRAZ KARABULU, UMURLU 05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ KARABULU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KARABULU VE UMURLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ) 05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TAŞLIYATAK OLGUNLAR VE İĞDELİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK 05.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TEKELİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. MENDERES SANCAKLI 05.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, BOZCAYAKA, ORTAKÖY, KÖSELER, KARAKOVA, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ 05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZANLI, BALABANLI, BOZCAYAKA, ORTAKÖYKÖSELER, KARAKOVA, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, SUÇIKTI VE SEYREKLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. ÖDEMİŞ BİRGİ 05.07.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ(SANCAK SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA URLA SIRA, YAKA, ALTINTAŞ, YENİ, YENİCE, YELALTI, CAMİATİK 05.07.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ZEYTİNALANI BÖLGESİNDE YÜKSEK GERİLİM HATTINDA OLUŞAN ELEKTRİK ARIZASINDAN URLA MERKEZ DEPOYA SU BASAN MOTORLAR ÇALIŞTIRILAMAMMKTADIR. DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI BELİRTİLEN MAHALLELERİN YÜKSEK KESİMLERİNDE SU KESİNTİLERİ YAŞANACAKTIR. URLA TORASAN 05.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 602 SOKAK ANA BORU ARIZASI

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.