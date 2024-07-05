İzmir'de 5 Temmuz Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bayındır, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|ZEYTİNOVA
|05.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE ETMEKTEDİR.
|GAZİEMİR
|AKTEPE
|05.07.2024 saat 09:40 ile 10:30 arasında yaklaşık 50 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|4165 sokak ile altan aydın kavşağı bölge sayacı temizliği
|KARABAĞLAR
|ALİ FUAT CEBESOY, YURDOĞLU, CENNETÇEŞME, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
|05.07.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3947/2--14
|KİRAZ
|KARABULU, UMURLU
|05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ KARABULU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KARABULU VE UMURLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TAŞLIYATAK OLGUNLAR VE İĞDELİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|MENDERES
|TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
|05.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEKELİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
|MENDERES
|SANCAKLI
|05.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
|ÖDEMİŞ
|KAZANLI, BALABANLI, BOZCAYAKA, ORTAKÖY, KÖSELER, KARAKOVA, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ
|05.07.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZANLI, BALABANLI, BOZCAYAKA, ORTAKÖYKÖSELER, KARAKOVA, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, SUÇIKTI VE SEYREKLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|05.07.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ(SANCAK SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|URLA
|SIRA, YAKA, ALTINTAŞ, YENİ, YENİCE, YELALTI, CAMİATİK
|05.07.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ZEYTİNALANI BÖLGESİNDE YÜKSEK GERİLİM HATTINDA OLUŞAN ELEKTRİK ARIZASINDAN URLA MERKEZ DEPOYA SU BASAN MOTORLAR ÇALIŞTIRILAMAMMKTADIR. DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI BELİRTİLEN MAHALLELERİN YÜKSEK KESİMLERİNDE SU KESİNTİLERİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN
|05.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|602 SOKAK ANA BORU ARIZASI
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin