İzmir'de 6 Temmuz Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KİRAZ
|KARABULU, UMURLU
|05.07.2024 saat 09:00 ile 06.07.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ KARABULU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KARABULU VE UMURLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR CUMHURİYET
|06.07.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SEVGİ CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|SANCAKLI
|06.07.2024 saat 09:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
|ÖDEMİŞ
|BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, BİRGİ, OCAKLI, GERÇEKLİ, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, IŞIK, ÜZÜMLÜ
|06.07.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, BİRGİ, OCAKLI, GERÇEKLİ, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, IŞIK, ÜZÜMLÜ VE DEREUZUNYER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|06.07.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|ALTINTAŞ, YAKA
|06.07.2024 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin