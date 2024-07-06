İzmir'de 6 Temmuz Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Kiraz, Menderes, Ödemiş, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
KİRAZ KARABULU, UMURLU 05.07.2024 saat 09:00 ile 06.07.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ KARABULU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KARABULU VE UMURLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET 06.07.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SEVGİ CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
MENDERES SANCAKLI 06.07.2024 saat 09:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası SANCAKLI MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, BİRGİ, OCAKLI, GERÇEKLİ, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, IŞIK, ÜZÜMLÜ 06.07.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, BİRGİ, OCAKLI, GERÇEKLİ, KAZANLI, BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, IŞIK, ÜZÜMLÜ VE DEREUZUNYER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
ÖDEMİŞ BADEMLİ 06.07.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
URLA ALTINTAŞ, YAKA 06.07.2024 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin