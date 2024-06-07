Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

İzmir'de 7 Haziran Cuma günü içerisinde 10 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Karabağlar , Kiraz, Kemalpaşa, Konak , Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı, Urla .

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.