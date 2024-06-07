İzmir'de 7 Haziran Cuma günü içerisinde 10 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Karabağlar, Kiraz, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı, Urla.

KARABAĞLAR LİMONTEPE, SALİH OMURTAK, ÖZGÜR, BAHRİYE ÜÇOK 07.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 9688-28 ÖNÜ
KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 07.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE CELAL BAYAR BULVARI İLE MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CADDDSİNİN BİR KISMINDA KESİNTİ YAPILACAKTIR.
KİRAZ HALİLLER 06.06.2024 saat 14:15 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI HALİLLER MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KONAK GÜNEY, HİLAL, YENİŞEHİR 07.06.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 1145--1202 KVŞ. 713 BÖLGE SAYACI BAKIMI
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS 07.06.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası (EKİP ÇALIŞMASI)
ÖDEMİŞ BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KAZANLI, GERELİ, GERÇEKLİ, KIŞLA, ÜÇKONAK 07.06.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KAZANLI, GERELİ, GERÇEEKLİ, KIŞLA VE ÜÇ KONAK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ 07.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Seferihisar Düzce bölgesinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacaktır. Bu nedenle bölgeye enerji kesintisi sebebiyle sular verilememektedir.
TİRE İSTİKLAL 07.06.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası
TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL 07.06.2024 saat 07:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
URLA BADEMLER 07.06.2024 saat 10:00 ile 18.06.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 11 gün 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI BÖLGEDE YER YER SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR. TANKERLER VE JENARATÖR YARDIMIYLA DEPOLARA SU TAKVİYESİ YAPILMAKTADIR.

İzmir'de sulama sezonu başladı | Tarıma bereket geliyor! İzmir'de sulama sezonu başladı | Tarıma bereket geliyor!

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin