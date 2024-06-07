İzmir'de 7 Haziran Cuma günü içerisinde 10 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Karabağlar, Kiraz, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı, Urla.
|KARABAĞLAR
|LİMONTEPE, SALİH OMURTAK, ÖZGÜR, BAHRİYE ÜÇOK
|07.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9688-28 ÖNÜ
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|07.06.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE CELAL BAYAR BULVARI İLE MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CADDDSİNİN BİR KISMINDA KESİNTİ YAPILACAKTIR.
|KİRAZ
|HALİLLER
|06.06.2024 saat 14:15 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI HALİLLER MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|GÜNEY, HİLAL, YENİŞEHİR
|07.06.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|1145--1202 KVŞ. 713 BÖLGE SAYACI BAKIMI
|MENEMEN
|KEMAL ATATÜRK, ULUS
|07.06.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|(EKİP ÇALIŞMASI)
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KAZANLI, GERELİ, GERÇEKLİ, KIŞLA, ÜÇKONAK
|07.06.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABANLI, SEYREKLİ, KARAKOVA, KAZANLI, GERELİ, GERÇEEKLİ, KIŞLA VE ÜÇ KONAK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ
|07.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Seferihisar Düzce bölgesinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacaktır. Bu nedenle bölgeye enerji kesintisi sebebiyle sular verilememektedir.
|TİRE
|İSTİKLAL
|07.06.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|YAZIBAŞI, İSTİKLAL
|07.06.2024 saat 07:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|BADEMLER
|07.06.2024 saat 10:00 ile 18.06.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 11 gün 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI BÖLGEDE YER YER SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR. TANKERLER VE JENARATÖR YARDIMIYLA DEPOLARA SU TAKVİYESİ YAPILMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin