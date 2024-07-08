İzmir'de 8 Temmuz Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Gaziemir, Ödemiş.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
GAZİEMİR MENDERES, ATATÜRK 08.07.2024 saat 04:00 ile 07:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası SARNIÇ PONPA REVİZYON ÇALIŞMARI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
ÖDEMİŞ ARTICAK 07.07.2024 saat 22:40 ile 08.07.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK (SUBATAN YAYLASI )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin