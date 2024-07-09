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İzmir'de 9 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Buca, Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
BUCA HÜRRİYET 09.07.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 454 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
BUCA 29 EKİM 09.07.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GAZİ FEYZULLAH USLU SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
ÇEŞME DALYAN 08.07.2024 saat 23:00 ile 09.07.2024 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4300 SOKAK VE 4322 SK HAVACILIK SİTESİ ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇEŞME OVACIK 09.07.2024 saat 05:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 7152 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
FOÇA CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 09.07.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası ANA BORU ARIZASI
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 09.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
KONAK MİRALİ, KUBİLAY, AKARCALI, BALLIKUYU, İMARİYE, AZİZİYE 09.07.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası HACI ALİ EFENDİ CADDESİ NO 159 ÖNÜ ARIZA İÇİN

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA
KONAK KÜÇÜKADA, FERAHLI, ZEYTİNLİK, 19 MAYIS, MİMAR SİNAN 09.07.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2232 SOKAK NO 43 ÖNÜ ARIZA İÇİN
ÖDEMİŞ KAYAKÖY 09.07.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
SEFERİHİSAR TURGUT 09.07.2024 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR.
URLA SIRA, YAKA, CAMİATİK, NAİPLİ, ALTINTAŞ, YELALTI, YENİ 09.07.2024 saat 08:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTRİKTEN KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI DEPO SEVİYESİ DÜŞMÜŞ OLUP ÜST KESİMLERDE SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin