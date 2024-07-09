İzmir'de 9 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Buca, Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|HÜRRİYET
|09.07.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|454 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|BUCA
|29 EKİM
|09.07.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GAZİ FEYZULLAH USLU SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|DALYAN
|08.07.2024 saat 23:00 ile 09.07.2024 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4300 SOKAK VE 4322 SK HAVACILIK SİTESİ ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|OVACIK
|09.07.2024 saat 05:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7152 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|09.07.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|09.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
|KONAK
|MİRALİ, KUBİLAY, AKARCALI, BALLIKUYU, İMARİYE, AZİZİYE
|09.07.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HACI ALİ EFENDİ CADDESİ NO 159 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KONAK
|KÜÇÜKADA, FERAHLI, ZEYTİNLİK, 19 MAYIS, MİMAR SİNAN
|09.07.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2232 SOKAK NO 43 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|09.07.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|TURGUT
|09.07.2024 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR.
|URLA
|SIRA, YAKA, CAMİATİK, NAİPLİ, ALTINTAŞ, YELALTI, YENİ
|09.07.2024 saat 08:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTRİKTEN KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI DEPO SEVİYESİ DÜŞMÜŞ OLUP ÜST KESİMLERDE SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin