İzmir’de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın yaşanan sağanak yağış sırasında elektrik kaçağından hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir daire başkanının da bulunduğu dokuz İZSU çalışanı ile 20 Gediz Elektrik (GDZ Elektrik) çalışanı ve yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta şiddetli yağış esnasında elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği açıklandı.

Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Gözaltı kararı verilen dokuz İZSU Genel Müdürlüğü çalışanından birinin daire başkanı olduğu, diğer 20 kişinin ise Gediz Elektrik (GDZ Elektrik) çalışanı ve yetkililerinden oluştuğu belirtildi.