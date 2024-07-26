İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan elektrik kaçağı faciası, büyük bir üzüntüye neden oldu. Sağanak yağışlardan korunmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ölümüne sebep olan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmada İZSU Genel Müdürü ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik kaçağı faciası, 25 Temmuz 2024 tarihinde yaşandı. Sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrik kaçağının neden olduğu bu trajik olay, geniş çaplı bir soruşturmayı da beraberinde getirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 26 Temmuz 2024 Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, olayın sebepleri ve ihmallerle ilgili ifadeleri alınacak.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yürütülen soruşturmanın detayları, adli süreçle birlikte netlik kazanacak. Olayın ardından, elektrik altyapısının durumu ve bakım süreçleri de mercek altına alınmış durumda. Yetkililer, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir inceleme yapacak.