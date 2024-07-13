AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, Kaymakçı’da yaşanan atık su sorununun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığını belirterek, ‘’Gerekli izinler alınmasına rağmen İZSU yapması gereken arıtma tesisini yapmadığı için sorun devam etmektedir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Kaymakçı Mahallesi sakinlerinin mağduriyetini gidermek ve bu sorunu acilen çözmek için harekete geçmeye çağırıyoruz.’’ dedi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, bir basın yayın kuruluşunda, Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi'nin kanalizasyon atıklarının tarım arazilerine boşaltıldığı ve sorunun cezaevinden kaynaklandığı yönündeki iddialara yönelik açıklama gerçekleştirdi. Başkan Şen, yaşanan sorunun doğru olduğunu ancak bu skandalın asıl sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun sorumluluğundaki İZSU' olduğunu belirterek, ‘’Kaymakçı Cezaevi, teknik şartnamelere uygun olarak kanalizasyon hattına bağlanmıştır. Ancak, Kaymakçı Mahallesi'nin altyapısının yetersizliği ve eskimiş olması sebebiyle mahallede taşmalar yaşanmıştır. Cezaevi yetkilileri, bu sorun üzerine İZSU ile irtibata geçmiş ve İZSU'nun belirlediği noktalara atık suları boşaltmaya başlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Kaymakçı için bir arıtma tesisi girişiminde bulunmuştur. O dönem Ödemiş Belediyesi ve İZSU’nun Kaymakçı Mahallesi’nde yapmak istediği Arıtma Tesisi, Küçük Menderes koruma alanında kalmaktaydı. Dönemin Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in bizlere talepleri doğrultusunda, İl Başkanımız ve milletvekillerimizin girişimleriyle, Arıtma Tesisi yer izni, Tarım Orman Bakanlığımızın onayından geçmiştir. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de Belediye Meclisi toplantısında, İl Başkanımıza ve bizlere teşekkürlerini iletmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi aradan geçen dört yıl boyunca hiçbir somut adım atmamıştır. Tüm izinler alınmasına rağmen İZSU Kaymakçı’ya bir çivi çakmamıştır. İZSU’nun Ödemiş’te yaptığı en büyük çalışma tahsliat çalışmasıdır. Onun haricinde Ödemiş’e hiçbir yatırımları ve emekleri yoktur. Kaymakçı’da da yaşanan sorunu yıllardır dile getirdik. Şimdi yine dile getirelim, buradaki sorun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumu olan İZSU’nun, arıtma tesisi yapmamasından kaynaklanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Kaymakçı Mahallesi sakinlerinin mağduriyetini gidermek ve bu sorunu acilen çözmek için harekete geçmeye çağırıyoruz.’’ dedi.