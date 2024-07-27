İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin mahkemece serbest bırakılmalarıyla ilgili sosyal medya platformları üzerinden açıklama yaptı.

"Adalet için çalışan hukukçularımıza teşekkür ediyoruz"

Başkan Cemil Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İZSU genel müdürümüz ve genel müdür yardımcımızın çıkarıldıkları mahkemece salıverilmeleri biz çalışma arkadaşlarını çok sevindirdi. Adalet için özenli ve özenle çalışan tüm hukukçularımıza çok teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak adalet tecelli edene kadar hukuki süreç yelpazesinde gelen her türlü katkının sağlanması devam etmektedir. Bu vefatla, kaybettiğimiz ve acıları halen taze olan iki değerli yurttaşımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

İZSU genel müdürümüz ve genel müdür yardımcımızın çıkarıldıkları mahkemece salıverilmeleri biz çalışma arkadaşlarını çok sevindirdi.



Adalet için özen ve dikkatle çalışan tüm hukukçularımıza çok teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak adalet tecelli edene kadar… pic.twitter.com/IlG3Uy8Ji3 — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) July 26, 2024