Konak’taki İZSU Genel Müdürlüğü binasında senaryo gereği çıkan yangını kısa sürede söndürerek binada mahsur kalan biri engelli dört yurttaşı başarıyla kurtaran ekipler, İzmirlilere bir kez daha güven verdi.



İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi iş birliği ile Konak’taki 8 katlı İZSU Genel Müdürlüğü binasında yangın söndürme, tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosuna göre binanın ikinci katındaki santral odasında yangın çıktı. Santral görevlisi yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu İZSU acil durum ekiplerine bildirdi. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiyesi, 2 AKS aracı, 1 merdivenli araç, 2 arazöz ve 1 kurtarma aracıyla hızla olay yerine sevk edildi.



Binanın santral odasında elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede üst katlara yayıldı. İZSU acil durum ekipleri, itfaiye gelene kadar binadaki personelin tahliyesini gerçekleştirerek çevre güvenliğini sağladı. Senaryo gereği binanın çeşitli katlarında biri engelli olmak üzere toplam dört kişi mahsur kaldı. Olay yerine hızla müdahale eden İzmir İtfaiyesi ekipleri, yangını başarıyla söndürürken, binada mahsur kalanları bulundukları yerden kurtardı. Binanın birinci katında bulunan biri engelli olmak üzere iki kişi acil durum taşıma teknikleri kullanılarak bulunduğu yerden kurtarılırken, 22 metrelik merdivenli araç kullanılarak ikinci kat terasında mahsur kalan kazazede sepet sedye ile indirildi. Kurtarma ekibi, dördüncü kattaki kazazedeyi kurtarma sedyesi ile ip iniş tekniğini kullanarak tahliye etti. Son olarak bina içinde duman tahliyesi yapılarak güvenlik sağlandı. AKS ekipleri, yangından kurtarılan yaralıların ilk sağlık müdahalesini yaptı ve ardından hastanelere sevk etti. Tatbikat ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu başarıyla tamamlandı. Ekipler tatbikatı heyecanla izleyen yurttaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.



Tatbikat Amiri Hüseyin Çağdaş Özbek afet ve acil durumlara hazırlığın önemine dikkat çekerek, “Bu tür tatbikatlar, gerçek olaylarda can kayıplarının önlenmesi için hayati önemde. İZSU Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi ile yaptığımız bu tatbikat çok başarılı bir şekilde tamamlandı ” dedi.



Tatbikatta İZSU Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi ilk kez aktif olarak görev aldı. Birim, tahliye ve koordinasyon sürecinde kritik görevler üstlenerek tatbikatın başarıyla tamamlanmasına katkı sağladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ