İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası'nın 110 milyon Euro finansmanıyla Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında dev bir altyapı çalışması başlatıyor. Alsancak Liman Bölgesi ve Ege Mahallesi’nde uygulanacak proje, su taşkınları ve çevresel kirlilik sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Projenin tanıtımı 27 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Uluslararası Basın Merkezi’nde gerçekleşecek. Toplantıda, projenin çevresel ve sosyal etkileri de detaylı olarak ele alınacak.

Ege Mahallesi’ne modern altyapı

Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilecek projede, Ege Mahallesi’ne: 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 adet yağmur suyu terfi merkezi kurulacak. 18 ayda tamamlanması planlanan proje, bölgede iklim değişikliğinin neden olduğu taşkın riskine karşı dayanıklı bir altyapı oluşturmayı ve Meles Deltası’nın kirlenmesini önlemeyi amaçlıyor.

Konak ve Bayraklı da projeden faydalanacak

TEFWER kapsamında bir diğer büyük proje ise Konak’ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Bu projede: Atık su hatları yenilenecek, Yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek ve Ozan Abay Caddesi’ndeki Piyale kolektörü modernize edilecek.

28 Ocak’ta yapılacak ihale sonrası başlayacak çalışmaların, 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.