İzsu’dan Aliağa’ya Yatırım Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa'da altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Merkez Kültür Mahallesi'ndeki yağmur suyu hatlarının tamamlanmasının ardından, Şakran’daki eskiyen içme suyu hatları da yenileniyor. İZSU, bu yatırımlarla ilçedeki su altyapısını modernize ederek, Aliağa'nın geleceğine önemli katkılar sağlıyor.

İZSU, Aliağa’da içme suyu ve yağmur suyu altyapısını güçlendiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa'da başlattığı altyapı projeleriyle ilçenin su altyapısını yenilemeyi hedefliyor. Aliağa Merkez Kültür Mahallesi’nde yağmur suyu hatları tamamlanırken, Şakran'daki içme suyu şebekesi de tamamen yenileniyor. Aliağa’nın su altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan projeler hızla devam ediyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Aliağa'daki yatırımlar hakkında detaylı bir açıklama yaparak, "Aliağa’daki altyapı projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Şakran'da 30 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyoruz ve 25 milyon liralık yatırımla bu projeyi tamamladıktan sonra Samurlu, Karaköy, Kapukaya ve Bahçedere Mahalleleri’ne geçeceğiz" dedi.

Aliağa’daki yatırımlar koordinasyon içinde devam ediyor

İZSU, Aliağa’da yaptığı altyapı yatırımları için Aliağa Belediyesi ile işbirliği yaparak, iki kurumun teknik ekiplerinin koordinasyonunu sağlıyor. Son olarak, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte Aliağa’daki projeleri yerinde inceledi ve iki kurum arasında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Kültür Mahallesi’nde yağmur suyu hatlarını yeniledik. Diğer mahallelerde de taşkın riski olan bölgelerde yağmur suyu hattı çalışmaları devam etmekte" şeklinde bilgi verdi.

Yeni altyapı yatırımları Aliağa’nın geleceğini şekillendiriyor

İZSU'nun Aliağa'daki altyapı projeleri, ilçenin büyüme ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şakran'daki içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi, Aliağa halkının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlayacak.