İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'e sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla yoğun çaba harcıyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 67 içme suyu arıtma tesisi, metropol ilçelere günlük ortalama 700 bin metreküp, çevre ilçelere ise 60 bin metreküp suyu arıtarak güvenli içme suyu sağlıyor.

Bornova ve Buca’ya temiz su

İzmir’in ikinci büyük içme suyu arıtma tesisi olan Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi, geniş ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor. 150 bin metrekarelik alanda kurulu tesis, Tahtalı Barajı’ndan sonra kentin en önemli su arıtma merkezi olarak hizmet veriyor. Günlük kapasitesi 360 bin metreküp olan tesis, Gördes Barajı’ndan aldığı suyu arıtarak Bornova ve Buca’ya ulaştırıyor. İhtiyaç halinde diğer metropol ilçelere de su sağlanıyor.

Kavaklıdere içme suyu arıtma tesisi

Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi, modern arıtma süreçleri ve teknolojik donanımları ile dikkat çekiyor. Tesiste havalandırma ünitesi, debi ölçüm ve manevra odası, ön ozonlama ünitesi, hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri, durultucu üniteleri, hızlı kum filtre havuzları, makina dairesi, kimya binası, klorlama ünitesi, çamur susuzlaştırma binası, klor temas tankı ve arıtılmış su deposu bulunuyor. Tesis ayrıca idari bina, tesis otomasyon (SCADA) odası ve laboratuvar birimlerinden oluşuyor.

Sağlıklı su için titiz çalışma

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kuzey Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Koçaker, Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde suyun arıtma süreçlerini titizlikle yürüttüklerini belirtti. “Ham suyu online cihazlarla ve laboratuvarımızda kontrol ediyoruz. Süreçlerin her aşamasında suyun temiz ve güvenli olmasını sağlıyoruz,” diyen Koçaker, arıtılmış suyun şebekeye dağıtıma hazır hale geldiğini ifade etti.

“Musluklardan güvenle su içilebilir”

Koçaker, İzmir halkının musluklardan akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceğini vurguladı. “Yurttaşlarımız musluklarından akan suyu gönül rahatlığı ile içebilir. Suyu 24 saat kontrol altında tutuyoruz ve 24 saat çalışıyoruz. Temel bir ihtiyaç olan temiz içme suyunu büyük bir emekle halkımıza sunuyoruz,” dedi. Koçaker ayrıca, küresel iklim krizi ve düzensiz yağış rejimi nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.