Bu kapsamda, Kiraz ilçesinin üç mahallesine hizmet edecek olan 71 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyerek, merkez ve kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Kiraz ilçesinin Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde toplam 71 kilometrelik içme suyu ana boru hattı inşa ediliyor. 72 milyon lira maliyetle hayata geçirilen bu projeyle birlikte, Kiraz ilçesi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak, ayrıca bölgedeki su kayıp ve kaçak oranları da düşecek.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

İZSU Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Ulaş Şahin, çalışmalar hakkında bilgi vererek, projenin ilerleyişini değerlendirdi. Şahin, “Bölgedeki içme suyu hattı çalışmalarımızla toplam 71 kilometrelik içme suyu ana boru hattı imal ediyoruz. Proje kapsamında Mersinlidere Mahallesi’nde 18 kilometrelik hat imalatını tamamladık. Böylelikle işin yüzde 25’lik kısmını bitirmiş oluyoruz. Ayrıca bölgede mevcut içme suyu yapılarının bakım ve onarım işleri için malzeme teminine devam ediyoruz” dedi.

Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu

Kiraz ilçesinin Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde yürütülen bu büyük altyapı projesi, bölgedeki su temininde yaşanan sorunları çözmeyi ve su kalitesini artırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kiraz ilçesi sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

İZSU'nun bu kapsamlı yatırımı, İzmir genelinde su kayıp ve kaçak oranlarını azaltarak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Aynı zamanda, ekonomik ömrünü tamamlamış altyapıların yenilenmesiyle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir su yönetimi hedefleniyor.