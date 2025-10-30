İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ayrancılar- Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini 3 kat artırarak günlük 25 bin metreküpe çıkardı. Proje, yarın yapılacak törenle hizmete alınacak ve İzmir Körfezi ile tarım havzalarının korunmasına katkı sağlayacak.

Çiğli ve Torbalı’daki kapasite artırımlarının ardından Ayrancılar- Yazıbaşı Tesisi de yenilenerek 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarıldı. İZSU’nun son bir yıldaki arıtma tesisi yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar TL’ye ulaştı.

Ocak ayında Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe yükseltildi ve 450 milyon TL yatırım maliyetiyle hizmete açıldı. Çiğli Tesisi’nin kapasitesi ise yüzde 36 artırılarak 820 bin metreküpe ulaştı ve Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi unvanını aldı; maliyeti 1 milyar TL’yi aştı.

450 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında Yazıbaşı İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahallelerinin atık suları tesise bağlanacak. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Ayrancılar- Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, Küçük Menderes Havzası’ndaki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir görev üstlenecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin yarın düzenlenecek törenle hizmete alınacağını açıkladı. Tesisteki kapasite artışı, hem körfezin temizlenmesine hem de tarımsal alanların korunmasına büyük katkı sağlayacak.