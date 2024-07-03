Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi İzmir'de de hissedilirken, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 26,4’e geriledi. Baraj gölünün altındaki Bulgurca Camii'nin yeniden görünür hale gelmesi, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çalışmalar sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yeraltı su kaynaklarına yöneldi. Şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ile Gördes Barajı’ndan alınan su miktarı artırılarak Tahtalı Barajı’nın yükü hafifletildi. Yapılan planlamalar doğrultusunda kısa vadede su sıkıntısı yaşanmayacağı, yağmur mevsimine kadar yetecek su bulunduğu belirtildi. Ayrıca İZSU, şehre içme suyu sağlayacak alternatif su kaynakları sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’in hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarından beslendiğini hatırlatan İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Güney Su Arıtma Şube Müdürü Başak Sever, "Özellikle son günlerde artan sıcaklık ve azalan yağışlarla birlikte gündemimiz barajlardaki su seviyesi oldu. Geçmiş yıllara baktığımızda İzmir 2008 yılında su kriziyle karşı karşıya kalmış ve o zaman uygulanan su kampanyaları sayesinde bu kriz atlatılmıştı. Son yıllarda yağışlarda bir azalma mevcut. Yağışlardaki azalma yüzde 20 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Bu durum tüm hemşerilerimizde bir tedirginlik oluşturuyor" ifadelerini kullandı.