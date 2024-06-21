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Yetkililer, su kesintisi yaşanacak bölgelerdeki vatandaşların bu süre zarfında ihtiyaçları kadar su biriktirmelerini rica ediyor.

Kirazyeni ve Kırköy Mahalleleri : Alt yapı şebeke değişimi kapsamında ana boru hattında yapılacak çalışma nedeniyle 21 Haziran Cuma günü saat 08:00 ile 13:00 arasında, yaklaşık 5 saat süresince su kesintisi yaşanacak.

Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri : Ana boru arızası nedeniyle 21 Haziran Cuma günü saat 07:45 ile 11:00 arasında, yaklaşık 3 saat 15 dakika süresince su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Burunuculu Mevkii'nin tamamı etkilenecek.

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