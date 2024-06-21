Su kesintileri belirli mahallelerde farklı saat aralıklarında gerçekleşecek. İşte detaylar:
Foça İlçesi
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Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri: Ana boru arızası nedeniyle 21 Haziran Cuma günü saat 07:45 ile 11:00 arasında, yaklaşık 3 saat 15 dakika süresince su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Burunuculu Mevkii'nin tamamı etkilenecek.
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Kirazyeni ve Kırköy Mahalleleri: Alt yapı şebeke değişimi kapsamında ana boru hattında yapılacak çalışma nedeniyle 21 Haziran Cuma günü saat 08:00 ile 13:00 arasında, yaklaşık 5 saat süresince su kesintisi yaşanacak.
Ödemiş İlçesi
- Bengisu, Mimar Sinan ve İnönü Mahalleleri: Mimar Sinan Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 21 Haziran Cuma günü saat 08:45 ile 12:00 arasında, yaklaşık 3 saat 15 dakika süresince su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Bengisu, Mimar Sinan ve İnönü Mahalleleri etkilenecek.
Uyarı
Yetkililer, su kesintisi yaşanacak bölgelerdeki vatandaşların bu süre zarfında ihtiyaçları kadar su biriktirmelerini rica ediyor.
Editör: Sedef Didem Ezme