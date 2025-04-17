İZSU Genel Müdürlüğü, artan girdi maliyetleri ve su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla su ve atık su tarifelerinde düzenlemeye gitti. Yeni tarife, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeye göre, 0-4 metreküp arası su tüketimi (1. kademe) fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak 10 metreküpe kadar olan 2. kademe tüketim için yüzde 15 oranında artış uygulandı. Bu artış, kullanım oranına göre abonelere maksimum yüzde 11 olarak yansıyacak.

Girdiler arttı, suya kademeli zam geldi

İZSU yetkilileri, özellikle elektriğe yapılan yüzde 25’lik zammın ve diğer operasyonel maliyetlerin artmasının, tarifede güncellemeyi zorunlu hale getirdiğini belirtti. Su kaynaklarındaki azalma da düzenlemenin gerekçeleri arasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “İzmir’de yer altı suyu kullanımı oranı yüksek. Kayıp kaçak oranında en iyi yedinci şehiriz. Ancak sürdürülebilirlik için tasarruf şart” dedi.

Her kademeye farklı oran

Yeni tarifeye göre abonelik türlerine ve tüketim aralıklarına göre artışlar şöyle olacak:

Kademeler Tüketim Aralığı (m³) Ortalama Artış (%) 1. Kademe (sabit) 0 - 4 0 2. Kademe 5 - 10 11 (maksimum) 3. Kademe 11 - 20 25 4. Kademe 21 ve üzeri 35

İzmir’de abonelerin yüzde 70’i ilk iki kademede yer alıyor. Bu abonelerin büyük kısmı artıştan sınırlı düzeyde etkilenecek. İZSU verilerine göre, toplam abonelerin yüzde 49’u ikinci kademe kapsamında bulunuyor.

Esnafa da kademeli uygulama

İşyeri aboneliklerinde de benzer bir tarife geçerli olacak. 0-4 metreküp arası tüketim yapan küçük esnafa zam yapılmayacak. Bu grup İzmir’deki işyeri abonelerinin yüzde 54’ünü oluşturuyor. Diğer işyeri kademeleri ise konut tarifeleriyle aynı artış oranlarına tabi olacak.

Sosyal tarife ve indirim devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri doğrultusunda, 1 Haziran 2024’te uygulamaya giren ilk 4 metreküplük sosyal tarifede indirim sürüyor. Yüzde 55’e varan indirimle su kullanan aboneler, her ay yaklaşık 300 milyon TL tasarruf ediyor.