TURGAY KILIÇ/HABER

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, ülkedeki ekonomik durum ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İZTO’nun meclis oturumunda konuşan Başkan Özgener asgari ücret artışıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmaları takip ettiğini söyledi.

Ülkenin geç başlayan bir parasal sıkılaştırma uyguladığının altını çizen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir enflasyonla geç başlayan bir parasal sıkılaştırma uyguluyoruz. Merkez Bankası’nın da belirttiği gibi, enflasyonun, Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra, iç talebin kontrol edilmesiyle, yılın geri kalanında düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın yayınladığı son Para Piyasaları Kurulu Notu’nda da belirttiği gibi; tüketim ithalat kalemindeki yavaşlamanın hızlanması ve ithalat baskısının hafiflemesi gerekiyor" dedi.

Enflasyon ne kadar hızlı düşerse, yüksek faizin yarattığı etkiden o kadar az etkileneceğini vurgulayan Başkan Özgener, "Enflasyonun hızlı düşüşünü sağlamak için atılacak adımlar ve sıkı para politikasının inandırıcılığı işte tam olarak bu sebeplerden dolayı önemli. Asgari ücretteki artış hem maliyetler, hem de beklentiler kanalı ile enflasyonist süreci olumsuz etkiliyor. Asgari ücrete yıl içinde herhangi bir artış yapılması, aynı sarmalı tetikleyecek ve Merkez Bankası’nın enflasyonu hedef patikasına indirmek için ek sıkılaştırma yapmasına sebep olacak. Bu durum, reel sektörü, daha uzun süreyle sıkı para politikasına ve yüksek faize maruz bırakacak. "

Teşvik sistemi gözden geçirilmeli

"Kayıt dışı ekonominin varlığı, firmalarımız açısından hem haksız rekabete yol açıyor, hem de verimlilik artışını engelliyor" diyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Bütçedeki açığı gidermek için atılacak ilk adım; kayıt dışı kazançların tespit edilmesi ve vergilendirilmesi olmalıdır. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları destekliyor, bu adımların enflasyonla mücadeleye de destek olacağı inancıyla bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Vergiyle birlikte teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.