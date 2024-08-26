Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve üyelerin yeterli çoğuğuyla başladı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kürsüye gelerek yaptığı konuşmada kayıtdışı işletmelerin haksız rekabete girdiğine dikkati çekerek "Kayıt dışı ekonominin varlığı, firmalarımız açısından hem haksız rekabete yol açıyor, hem de verimlilik artışını engelliyor. Bütçedeki açığı gidermek için atılacak ilk adım; kayıt dışı kazançların tespit edilmesi ve vergilendirilmesi olmalıdır. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları destekliyor, bu adımların enflasyonla mücadeleye de destek olacağı inancıyla bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Vergiyle birlikte teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Editör: Durmuş Özke