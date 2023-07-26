FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in Merkez Bankası'nın politika faizinin artırımından son dönemde ardına gelen zamlar, vergi artışları ile kredilerdeki yavaşlamaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.



YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR

Özgener, enflasyonun düşürülmesi noktasında alınan kararlara atıfta bulunarak Merkez Bankasını'nın politika faizini artışlarını olumlu karşıladıklarını belirtti. Özgener, "20 Temmuz kararının gerekçesinde politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğine, bunun da yapılabilmesi için parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve ölçüde kademeli olarak yapılacağı ifade ediliyor. Sıkılaşmanın ve sadeleşmenin olumlu adımlar olduğunu düşünüyoruz; ancak kademeli olarak yapılacak olması, enflasyonun hangi vadede ne kadar düşebileceği ile ilgili tablonun net olarak öngörülmesini zorlaştırıyor. Reel sektör açısından belirsizliklerin azaltılması, öngörülebilirliğin artırılması ile birlikte enflasyonla ile ilgili net bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Enflasyonun kontrol edilebilir olması ve tek haneli seviyelere indirilmesi, iş insanlarımızı en çok yatırım alanında motive edecektir. İş dünyası olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için birincil önceliğimiz yatırımlarımızı planlanabilir ve öngörülebilir bir ortamda gerçekleştirmek. Bu ilkeler doğrultusunda eylül ayında açıklanacak 'Orta Vadeli Program'dan beklentimiz ve önerimiz; tutarlılığı yüksek ve bütüncül politikalarla faiz artış maliyetinin en aza indirilmesi yönünde. Enflasyonun ve cari açığın azaltılması konusunda ne kadar hızlı ve ciddi adımlar atılırsa, büyümedeki maliyetin de o kadar azalacağını öngörüyoruz" dedi.

VERGİ ARTIŞLARI FİRMALARI ZORLUYOR

Konuşmasında son dönemde ardı ardına gelen zamlara ve vergi artışlarına dair de değerlendirmelerde bulunan Özgener, "Temmuz ayı içinde artırılan KDV oranları, açıklanan yeni vergiler, motorin, benzin, gübre başta olmak üzere yapılan zamlar, mal ve hizmet fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu. Enflasyonla mücadelede para politikasının sıkılaştırılması ve ekonominin soğutulması konusunda atılan adımlarda hem fikir olsak da, yapılan zamların ve ek vergilerin, belli bir program çerçevesinde belirlenmiş bir takvime yayılarak yapılmasının hem halkımız hem iş dünyamız için daha doğru ve sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Son alınan vergi artışı kararları ile kurumlar vergisindeki 5 puanlık yükseliş ve asgari ücretteki artış, birçok firmayı zorlayacak şartlar yaratıyor. Özellikle işgücü yoğun sektörlerden kayıt dışılığın artma ihtimaline karşı daha sıkı önlemler alınması gerekeceği düşüncesindeyiz. Bununla birlikte; vatandaşın gündelik yaşamını olumsuz etkileyen mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki sürekli artışlar, hane halkı harcamalarında özellikle gıda, ulaşım, kira, su, elektrik, doğalgaza yapılan zamlar vatandaşın yaşam standartlarını ve kalitesini düşürüyor. Bu noktada; enflasyonla mücadelede ortaya konulan kararlılığın ve programın hassasiyetle uygulanması büyük önem taşıyor" diye konuştu.



ÖZGENER'DEN KREDİ ÇAĞRISI

Özgener konuşmasının devamında ise "Yeni vergilerle bütçe açığının kapatılması ve mali disiplinin sağlanması yaşamsal önemde. Bu artışların, firmaların vergi sonrası kârlarını etkileyecek düzeyde olacağı kanaatindeyiz. Piyasaların şu anda bir dengelenme döneminde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde artacak faiz ve enflasyona karşı yeni fiyatlamalar oluşuyor. Özellikle ticari kredilerde hızlı bir daralma yaşanıyor ve normalde alınan kredilerde bankalar daha seçici davranıyor. İhracat ve yatırım kredileri hariç bu sürecin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bankalardan sağlanan finansmanın kesintiye uğramaması gerektiğini kayeden Özgener, "Merkez Bankasının attığı adımlarla, tüketici kredilerinin daraltılma tercihinin olduğunu anlıyoruz. Ticari kredilerdeki sadeleşme adımları ile de bankaların kredi kullandırma mekanizmalarının normale dönmesini temenni ediyoruz. Piyasalar normalleşirken, finansmanın tamamen durmasının orta vadede sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı kanaatindeyiz. Ticari kredilerdeki yavaşlama ile cari açık kontrol edilmeye çalışılıyor; ancak, kredilerde erişim zorluğu bu şekilde devam ederse, üretim ve ihracatın zorlaşması, şirket kapanmaları ve istihdam kayıplarının hızlanması tehlikesi var" şeklinde konuştu.

Özgener ayrıca vergi artışlarının tek seferlik ve geçici olmasını, orta ve uzun vadede ise vergi mevzuatında sadeleştirmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.



