İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO’nun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, bilişim suçlarının önemine vurgu yaptı ve bu alandaki güçlendirmeler hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Tosun: "Savcı sayısını iki katına çıkardık"

Başsavcı Tosun, bilişim suçlarının günümüz teknolojik gelişmeleri ve yapay zekâ ile artış gösterdiğini belirterek, “Bilişim suçları soruşturma büromuzda savcı sayısını iki katına çıkardık. Yapay zekanın ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaştığı bu dönemde, bu suçları etkin ve yetkin şekilde soruşturmak zorundayız. Aksi takdirde, birçok mağduriyet yaşanabilir” dedi. Ayrıca, uluslararası suç örgütlerinin şirket bilgilerine erişim sağladığını ve yanlış bilgilerle suç işlediğini belirterek, bu tarz durumlarda suçluların parayı başka yerlere aktarmadan yakalanması gerektiğini ifade etti.

Başkanı Özgener’den değerlendirmeler

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantıda kentte son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara dikkat çekti. Özgener, acı olayların insan hayatını etkilediğini ve bunların kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi. Ekonomik değerlendirmelerde bulunan Özgener, dezenflasyonist süreçte beklenen ivmenin yakalanamadığını, ancak dış denge verilerindeki iyileşmeyi ve Merkez Bankası rezervlerindeki ciddi düzelmeyi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

"Ülkeler rekabet içinde"

Özgener, iş dünyası olarak hukuki ve adalet konularında öneri ve görüşlerini paylaştıklarını belirterek, “Yatırımların çekilmesi konusunda dünya genelinde büyük bir yarış var. Katma değerli yatırımları çekebilmek için ülkeler rekabet içinde. Bu ortamda, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamı görmeleri çok önemli. Hukuki öngörülebilirlik, bu öngörülebilirliğin en önemli bileşenlerinden biridir” dedi. Ayrıca, mahkemelerin iş yükü nedeniyle uyuşmazlıkların çözüm yerinin yalnızca mahkemeler olmadığına dikkat çekti.