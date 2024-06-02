İzmir Demiryolu Müzesi | Tarihin raylarında bir yolculuk İzmir Demiryolu Müzesi | Tarihin raylarında bir yolculuk

Resim Öğretmeni Tülay Apaydın tarafından kurulan Apeas Sanat’ın öğrencileri tarafından hazırlanan “Bahara Merhaba” Karma Sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. 27 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen sergiden elde edilen gelir,  Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK)’na bağışlandı.

4C050Cc3 A42A 4A8F 994F E8F64B02C71E

Sergide pek çok farklı yaş grubundan öğrencinin eserlerinin yer aldığını belirten Apeas Sanat’ın kurucusu Tülay Apaydın, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden oluşan ailemiz her geçen biraz daha büyüyor. Sanatın hem çocuk hem de yetişkin kursiyerlerimiz üzerindeki olumlu etkisini görmek bizleri çok mutlu ediyor. 1 yıl boyunca büyük bir emekle hazırlanan eserlerimizi sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sergimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

19C9251A B286 4C7B 9F29 406118C72415

Apaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul öncesi resim öğretmenimiz Tülay Çil, Mozaik öğretmenimiz Melisa Mostar, Seramik öğretmenimiz Pınar Dündar, Karikatür öğretmenimiz Mustafa Yıldız, Heykel öğretmenimiz Yasemin Selvi, Dijital Tasarım öğretmenimiz Özge Akarsu öncülüğünde eğitim gören öğrencilerimiz eserlerini Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’na yardım için sergilediler. Çorbada tuzumuz olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı sergide bizlere kapılarını açan İzmir Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyoruz”

Editör: Sude Kula